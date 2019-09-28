Пашинян следит за ходом стратегических военных учений ВС РА

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян следит за ходом проводимых в Сюникской области РА военных учений. Об этом премьер сообщил на своей странице в Facebook.

«Прибыл, чтобы проследить за ходом военных учений», – отметил Пашинян.

В Армении 24 сентября стартовали широкомасштабные военные учения на тему «Развертывание вооруженных сил, противодействие агрессии противника».

Решением правительства 24 сентября в Армении было объявлено условное военное положение, в соответствии с которым все органы управления вооруженными силами и войска приведены к «Полной» боевой готовности с надлежащими ограничениями. Под руководство начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении перешли все подразделения войск полиции и Погранслужбы, а также государственные учреждения и органы местного самоуправления, которые будут осуществлять совместные задачи.