Адвокат Трампа отменил поездку в Армению на конференцию с участием Путина
28 сентября 2019 - 12:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Адвокат президента США Рудольф Джулиани, о котором упоминалось в разговоре между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, отменил свой визит в Армению, где он должен был выступить в качестве платного спикера на инициированной российским правительством конференции. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на самого Джулиани.
В мероприятии, которое организуется при содействии России и Евразийского экономического союза, должен присутствовать президент России Владимир Путин и другие высокопоставленные российские чиновники. Издание уточняет, что Джулиани должен был принять участие в работе группы, возглавляемой советником президента России Сергеем Глазьевым, пишет РБК.
Еще утром 27 сентября Джулиани подтвердил WP, что он примет участие в конференции, однако вечером в тот же день изменил свое решение. Он сообщил, что больше не планирует присутствовать на мероприятии.
«Я не знал, что Путин едет», — отметил Джулиани. «Благоразумие — лучшая черта храбрости», — добавил он.
События происходят на фоне так называемого украинского дела, которое связано с телефонным разговором Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Звонок состоялся 25 июля. В нем лидеры стран обсуждали необходимость возобновления дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, что демократы США посчитали давлением Трампа на Зеленского в своих политических интересах. В разговоре упоминалось имя Джулиани, Трамп предлагал Зеленскому переговорить с ним.
Самое значимое
Отношения РЖД с властями Армении обострились из-за обысков и уголовных дел, которые Ереван завел против ЮКЖД
В результате грамотных действий Армии обороны НКР противник был отброшен на исходные позиции, оставив в нейтральной зоне один труп.
Это будет первый раз, когда Бурдж-Халифа засветится цветами армянского флага.
В обосновании законопроекта придается важность открытию посольства РА в Тель-Авиве как можно скорее - в конце 2019 года-начале 2020 года.
Partner news
Последние новости
Президент Грузии: У нас нет и никогда не было русофобских настроений Встреча прошла при посредничестве Швейцарии и стала первой после десятилетнего перерыва, вызванного напряженными отношениями двух стран.
Адвокат Ассанжа рассказал о проблемах с его здоровьем «Он изолирован 23 часа в сутки и имеет только час для межличностного обмена. Очень сложная ситуация, он похудел и полностью изолирован от внешнего мира, это негативно влияет на его здоровье», - сказал Поведа
Умер известный режиссер Марк Захаров Время и место похорон пока неизвестно.
Конгресс США вновь отверг меры Трампа по строительству стены на границе с Мексикой Резолюцию за отмену указа Трампа, помимо демократов, поддержали 11 республиканцев и один независимый конгрессмен