Адвокат Трампа отменил поездку в Армению на конференцию с участием Путина

PanARMENIAN.Net - Адвокат президента США Рудольф Джулиани, о котором упоминалось в разговоре между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, отменил свой визит в Армению, где он должен был выступить в качестве платного спикера на инициированной российским правительством конференции. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на самого Джулиани.

В мероприятии, которое организуется при содействии России и Евразийского экономического союза, должен присутствовать президент России Владимир Путин и другие высокопоставленные российские чиновники. Издание уточняет, что Джулиани должен был принять участие в работе группы, возглавляемой советником президента России Сергеем Глазьевым, пишет РБК.

Еще утром 27 сентября Джулиани подтвердил WP, что он примет участие в конференции, однако вечером в тот же день изменил свое решение. Он сообщил, что больше не планирует присутствовать на мероприятии.

«Я не знал, что Путин едет», — отметил Джулиани. «Благоразумие — лучшая черта храбрости», — добавил он.

События происходят на фоне так называемого украинского дела, которое связано с телефонным разговором Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Звонок состоялся 25 июля. В нем лидеры стран обсуждали необходимость возобновления дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, что демократы США посчитали давлением Трампа на Зеленского в своих политических интересах. В разговоре упоминалось имя Джулиани, Трамп предлагал Зеленскому переговорить с ним.