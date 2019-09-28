Умер известный режиссер Марк Захаров
28 сентября 2019 - 14:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Умер российский режиссер Марк Захаров. Об этом сообщили в дирекции театра «Ленком», где он работал художественным руководителем.
Захарову было 85 лет.
«Это правда. К сожалению, эта катастрофа нас навестила. Умер утром после продолжительной болезни, у него было второе воспаление легких», — заявил директор театра «Ленком» Марк Варшавер, пишет РБК.
Время и место похорон пока неизвестно. 20 августа худрука «Ленкома» госпитализировали в клиническую больницу им. Боткина с подозрением на воспалении легких. Варшавер 27 августа говорил, что Захаров вылечился. Актера выписали 9 сентября.
Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. После окончания ГИТИСа он несколько лет занимался режиссурой в различных столичных театрах, а в 1973 году стал главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола (ныне «Ленком»). Среди его спектаклей — «В списках не значится», «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», «Королевские игры».
Захаров прославился и как кинорежиссер, создававший фильмы в том числе по произведениям Григория Горина и Евгения Шварца, а также по собственным сценариям. Самые известные его ленты — «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Убить дракона», «12 стульев».
Марк Захаров — обладатель различных премий и государственных наград. В 2008 году ему был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
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