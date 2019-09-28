Неделя на передовой в НКР: ВС Азербайджана предприняли попытку диверсии и провокацию в воздухе
28 сентября 2019 - 15:37 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 22 по 28 сентября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 150 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 1600 выстрелов.
Помимо нарушения режима прекращения огня, 22 сентября в 16:15 в направлении одной из боевых позиций, дислоцированных в юго-восточном направлении линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения. В результате грамотных действий передовых подразделений Армии обороны Арцаха, противник, оставив в нейтральной зоне труп, был отброшен на исходные позиции.
За неделю противник предпринял также провокацию в воздухе, которая успешно была предотвращена военнослужащими АО НКР. В частности, 25 сентября около 10:15 по местному времени, на участке Акны сбили осуществляющий разведывательный полет беспилотный летательный аппарат типа ORBITER-2 ВС Азербайджана.
Передовые подразделения Армии обороны НКР уверенно контролируют сухопутные и воздушные границы НКР, и продолжают диктовать противнику свою волю.
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В результате грамотных действий Армии обороны НКР противник был отброшен на исходные позиции, оставив в нейтральной зоне один труп.
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