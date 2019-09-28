Адвокат Ассанжа рассказал о проблемах с его здоровьем
28 сентября 2019 - 15:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж по-прежнему находится в полной изоляции и испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Об этом заявил его адвокат Карлос Поведа.
«Он изолирован 23 часа в сутки и имеет только час для межличностного обмена. Очень сложная ситуация, он похудел и полностью изолирован от внешнего мира, это негативно влияет на его здоровье», - сказал Поведа, пишет РИА Новости.
Джулиан Ассанж стал известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан в ходе боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе. В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицал эти обвинения. По его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов.
С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012-м за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США. Первого мая журналиста приговорили к 11 месяцам и двум неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. После этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналиста в Штаты.
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