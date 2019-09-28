Президент Грузии: У нас нет и никогда не было русофобских настроений

PanARMENIAN.Net - Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценила прошедшую в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу глав дипведомств Грузии и России. Она заявила, что русофобских настроений в стране нет. Встреча прошла при посредничестве Швейцарии и стала первой после десятилетнего перерыва, вызванного напряженными отношениями двух стран.

«Для страны, у которой есть конфликт такого типа и вопрос оккупированных территорий, существует два пути — один, это войны, военный путь, от которого мы отказались; второй, это путь диалога и дипломатии. Нельзя, чтобы Грузия не попыталась использовать этот путь и была бы замкнутой в себе»,— сказала Зурабишвили, пишет «Ъ».

Также глава Грузии прокомментировала высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Тбилиси стоит прекратить «озираться на русофоб» и действовать в направлении нормализации отношений с Москвой.

«Русофобских настроений в Грузии нет и никогда не было»,— ответила Саломе Зурабишвили. При этом Зурабишвили не отрицает политической напряженности, которая «явно существует между странами» из-за ситуации с Абхазией и Южной Осетией.