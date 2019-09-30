В Армении освятили самый крупный в мире езидский храм

PanARMENIAN.Net - В Армении 29 сентября осветили крупнейший в мире езидский храм. Об этом сообщил на своей станице в Facebook спикер парламента РА Арарат Мирзоян, присутствовавший на торжественной церемонии в селе Акналич.

«С радостью присутствовал на церемонии освящения езидского храма «Тавуси Малак и семь ангелов». Считаю символичным и логичным, что крупнейший в мире езидский храм находится в Армении. Армения – дом для езидского народа. Езиды были рядом с армянскими братьями в роковые и героические времена.

К сожалению, в своей новейшей истории езиды, как и армяне, стали жертвами политики геноцида», - написал Мирзоян.

Он поздравил езидский народ с этим знаменательным для них днем.