В Армении освятили самый крупный в мире езидский храм
30 сентября 2019 - 11:52 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 29 сентября осветили крупнейший в мире езидский храм. Об этом сообщил на своей станице в Facebook спикер парламента РА Арарат Мирзоян, присутствовавший на торжественной церемонии в селе Акналич.
«С радостью присутствовал на церемонии освящения езидского храма «Тавуси Малак и семь ангелов». Считаю символичным и логичным, что крупнейший в мире езидский храм находится в Армении. Армения – дом для езидского народа. Езиды были рядом с армянскими братьями в роковые и героические времена.
К сожалению, в своей новейшей истории езиды, как и армяне, стали жертвами политики геноцида», - написал Мирзоян.
Он поздравил езидский народ с этим знаменательным для них днем.
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