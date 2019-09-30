Forever 21 заявила о банкротстве
30 сентября 2019 - 10:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская сеть магазинов одежды Forever 21 подала заявление о банкротстве. Пока ритейлер продолжит работать в обычном режиме, говорится в сообщении компании.
Forever 21 планирует закрыть несколько магазинов в США. Решение о том, каких магазинов это коснется, пока не принято. Компания сейчас ведет переговоры с арендодателями, пишут «Ведомости».
Процедура банкротства может помочь Forever 21 избавиться от убыточных магазинов и рекапитализировать бизнес, говорили ранее собеседники Bloomberg. При этом для некоторых торговых центров может стать проблемой банкротство ритейлера, который является одним из крупнейших арендаторов площадей.
Бренд Forever 21 был основан в 1984 году. Сейчас это одна из крупнейших сетей одежды в мире, в которую входят более 800 магазинов в США, Европе, Азии и Латинской Америке.
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