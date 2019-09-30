Лукашенко едет в Армению
30 сентября 2019 - 10:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 сентября - 1 октября совершит рабочий визит в Армению для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщила в пресс-служба президента.
«Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите обозначит позицию Беларуси по актуальным вопросам взаимодействия государств в ЕАЭС и дальнейшему развитию этого интеграционного объединения», - сказано в сообщении, пишет ТАСС.
Встреча глав государств пройдет в узком и расширенном составах.
Повестка дня заседания включает около полутора десятков вопросов. Лидеры стран ЕАЭС рассмотрят вопросы экономического взаимодействия, финансовой политики, энергетики, основные направления международной деятельности и развитие сотрудничества с третьими странами.
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