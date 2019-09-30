Мхитарян получил травму в матче «Рома» - «Лечче»
30 сентября 2019 - 14:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Капитан сборной Армении и полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян получил 29 сентября травму в ходе матча с «Лечче». Об этом сообщает Федерация футбола Армении.
«Генрих Мхитарян получил травму паха в игре с «Лечче». Серьезность травмы определится завтра в ходе медобследования», - говорится в сообщении.
В матче «Рома» - «Лечче» шестого тура итальянской серии А на 56-й минуте Мхутарян отдал голевую передачу. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Ромы».
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Матч состоялся в Ереване на Республиканском стадионе им. Вазгена Саркисяна.
По итогам турнира Аронян набрал 22 очка из 36 возможных.
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