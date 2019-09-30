Мхитарян получил травму в матче «Рома» - «Лечче»

PanARMENIAN.Net - Капитан сборной Армении и полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян получил 29 сентября травму в ходе матча с «Лечче». Об этом сообщает Федерация футбола Армении.

«Генрих Мхитарян получил травму паха в игре с «Лечче». Серьезность травмы определится завтра в ходе медобследования», - говорится в сообщении.

В матче «Рома» - «Лечче» шестого тура итальянской серии А на 56-й минуте Мхутарян отдал голевую передачу. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Ромы».