Samsung Galaxy S11 сможет определять уровень стресса владельца

PanARMENIAN.Net - Южнокорейская компания Samsung получила сразу в двух ведомствах (в Ведомстве по патентам и товарным знакам США и Всемирной организации интеллектуальной собственности) патент на новую разработку, связанную с производством смартфонов.

Согласно патенту, компания разработала устройство, относящееся к категории смартфонов, в котором имеется встроенный инфракрасный спектрометр. Данный датчик в первую очередь поможет потенциальным пользователям лучше заботиться о собственном здоровье, пишет Ferra.ru.

Так, благодаря инфракрасному спектрометру, можно определять и анализировать огромное количество показателей: считать пульс, определять уровень стресса, содержание влаги в коже, подкожного жира, уровень сахара во фруктах, а также общую пищевую ценность с разделением на белки, жиры и углеводы.

По данным зарубежного портала LetsGoDigital, данная технология уже полностью готова к коммерческому внедрению. В связи с этим эксперты склонны полагать, что инфракрасный спектрометр будет внедрен уже в ближайших флагманских смартфонах Samsung — Galaxy S11 и Galaxy S11 Plus. Дата выхода устройств ожидается уже в феврале-марте 2020 года.