ИГ снова пытается отбить земли в Сирии

PanARMENIAN.Net - Сирийская арабская армия (САА) отбила масштабную атаку боевиков «Исламского государства» (ИГ) в регионе Бадийя Аль-Шам на востоке страны.

Сообщается, что столкновение произошло на границе провинций Дейр-эз-Зор и Хомс. После интенсивного, но короткого сражения террористы понесли потери убитыми и ранеными и были вынуждены отступить, пишет Lenta.ru со ссылкой на Al-Masdar News.

По информации издания, это уже третья за последнюю неделю серьезная атака ИГ на правительственные войска в этой части Сирии. Источники, связанные с повстанцами, сообщили, что исламистам удалось захватить у САА город Аль-Сукна в результате внезапного нападения, но в армии эту информацию опровергли, заявив, что город находится под ее полным контролем.

17 сентября сообщалось, что по меньшей мере 10 военных погибли в результате внезапного нападения «Исламского государства» в провинции Хомс.

В 2014 году ИГ захватило значительные территории Сирии и Ирака, провозгласив там всемирный халифат. В 2017-м группировка утратила контроль над 90 процентами ранее захваченных территорий. С организацией в Сирии боролись как международная коалиция во главе с США, так и Россия, к которой Дамаск обратился с официальной просьбой о помощи.