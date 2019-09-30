Иран требует у США компенсацию в размере $50 млрд
30 сентября 2019 - 16:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Иран считает, что США должны возместить иранской стороне ущерб от санкций, прежде чем вернуться к ядерной сделке. Секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резайи оценил сумму компенсации в $50 млрд.
Для возобновления диалога по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) Тегерану необходимы «соответствующие условия», подчеркнул Резайи, пишет «Ъ».
Иран и шесть мировых держав подписали СВПД в 2015 году. В рамках соглашения с Ирана сняли санкции, в обмен на это он должен был отказаться от ядерной программы. В мае 2018-го США вышли из сделки и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.
24 сентября президент США Дональд Трамп объявил с трибуны Генассамблеи ООН, что настроен на жесткое противостояние с Ираном, не исключающее любых сценариев.
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