Президенты Белоруссии, Молдовы и Киргизии прибыли в Армению

PanARMENIAN.Net - Президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Молдовы Игорь Додон и президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков прибыли в Армению.

В аэропорту «Звартноц» их встретили вице-премьер Армении Мгер Григорян и замминистра иностранных дел РА Шаварш Кочарян.

1 октября в Ереване состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, в котором примут участие руководители стран-членов ЕАЭС и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.