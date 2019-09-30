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Президенты Белоруссии, Молдовы и Киргизии прибыли в Армению

Президенты Белоруссии, Молдовы и Киргизии прибыли в Армению
30 сентября 2019 - 17:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Молдовы Игорь Додон и президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков прибыли в Армению.

В аэропорту «Звартноц» их встретили вице-премьер Армении Мгер Григорян и замминистра иностранных дел РА Шаварш Кочарян.

1 октября в Ереване состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, в котором примут участие руководители стран-членов ЕАЭС и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

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