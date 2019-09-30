Президенты Белоруссии, Молдовы и Киргизии прибыли в Армению
30 сентября 2019 - 17:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Молдовы Игорь Додон и президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков прибыли в Армению.
В аэропорту «Звартноц» их встретили вице-премьер Армении Мгер Григорян и замминистра иностранных дел РА Шаварш Кочарян.
1 октября в Ереване состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, в котором примут участие руководители стран-членов ЕАЭС и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.
Самое значимое
Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно ч.1 ст.133 Конституции, а также ч.2 ст.13 закона «О службе в Полиции», Валерия Осипяна освободить от должности начальника Полиции Республики Армения
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Partner news
Последние новости
Иран требует у США компенсацию в размере $50 млрд Для возобновления диалога по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) Тегерану необходимы «соответствующие условия», подчеркнул Резайи
ИГ снова пытается отбить земли в Сирии После интенсивного, но короткого сражения террористы понесли потери убитыми и ранеными и были вынуждены отступить
Фильм армянского режиссера - 2-й по кассовым сборам в РФ после картины с участием Питта Фильм собрал 95,1 миллионов рублей также в первый свой прокат.
Samsung Galaxy S11 сможет определять уровень стресса владельца Согласно патенту, компания разработала устройство, относящееся к категории смартфонов, в котором имеется встроенный инфракрасный спектрометр