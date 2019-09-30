Путин встретится в Ереване с Пашиняном и Роухани

PanARMENIAN.Net - 1 октября в Ереване президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На полях мероприятия состоятся переговоры Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ирана Хасаном Роухани.

«Помимо лидеров государств – членов Евразэс (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России), на встречу приглашены президент Молдавии как глава государства – наблюдателя при союзе, а также почетные гости – президент Ирана и премьер-министр Сингапура.

Члены Высшего совета рассмотрят текущие вопросы деятельности Евразийского экономического союза, перспективные направления дальнейшего развития интеграционных процессов, наметят задачи по улучшению функционирования единого рынка Евразэс и расширению взаимодействия в ключевых секторах экономики», - говорится в сообщении.

Отмечается, что к утверждению лидерами подготовлены Концепция формирования общего финансового рынка Союза, бюджет Евразэс на следующий год и ряд решений по гармонизации законодательства в сфере транспорта и энергетики.

Будут согласованы также основные направления международной деятельности союза на 2020 год. Кроме того, состоится подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром.