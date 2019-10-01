В работе Facebook вновь произошел сбой

PanARMENIAN.Net - Пользователи жалуются на неполадки в работе соцсети Facebook, следует из данных сервиса Downdetector.

Сбой произошел около 6:00 утра (по Еревану). Жалобы приходят от жителей США, Индонезии, Японии, Бразилии, Аргентины, Греции, Швеции, России, пишет «Ъ».

По данным Downdetector, 56% пользователей соцсети жалуются на сбои в обновлении работы новостной ленты. Еще у 23% Facebook полностью не работает, 19% не могут войти в свои аккаунты.

В социальной сети пока никак не прокомментировали информацию о сбое и его причинах.