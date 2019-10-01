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В работе Facebook вновь произошел сбой

В работе Facebook вновь произошел сбой
1 октября 2019 - 10:05 AMT

PanARMENIAN.Net - Пользователи жалуются на неполадки в работе соцсети Facebook, следует из данных сервиса Downdetector.

Сбой произошел около 6:00 утра (по Еревану). Жалобы приходят от жителей США, Индонезии, Японии, Бразилии, Аргентины, Греции, Швеции, России, пишет «Ъ».

По данным Downdetector, 56% пользователей соцсети жалуются на сбои в обновлении работы новостной ленты. Еще у 23% Facebook полностью не работает, 19% не могут войти в свои аккаунты.

В социальной сети пока никак не прокомментировали информацию о сбое и его причинах.

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Kommersant.ru: В работе Facebook произошел сбой
Kommersant.ru: В работе Facebook произошел сбой
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