Президент РА - Роухани: Настают интересные времена, но мы в такие прожили вместе тысячи лет

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Армения Армен Саркисян в своей резиденции принял президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани, который прибыл в Армению для участия в заседании Высшего экономического совета Евразийского экономического союза в расширенном составе в качестве приглашенного главы государства.

Саркисян, приветствуя визит президента дружественной соседней страны в Армению, в частности сказал: «Настают интересные времена, но мы в интересные времена жили вместе тысячи лет. И если люди в мире ищут примеры дружественных, братских отношений, история напих народов - хороший пример».

Роухани выразил благодарность президенту Саркисяну за теплый прием. «К счастью, между Арменией и Ираном сформировались за века очень крепкие и близкие отношения. Я очень рад, что Армения сегодня председательствует на очень важном мероприятии, а я гость этого мероприятия», - сказал он.

После беседы президентов состоялась встреча в расширенном составе с участием делегаций двух стран.

«Хочу в присутствии наших коллег еще раз заверить, что у нас была очень интересная беседа, основной мыслью которой является то, что отношения Иран-Армения имеют гораздо больший потенциал, чем мы можем реализовать», - приветствуя высокопоставленную делегацию, отметил Саркисян, добавив, что аппарат президента Республики Армения готов внести свой вклад в дальнейшее углубление и укрепление исторических, дружественных отношений между двумя странами.

«Завтра Армения председательствует на важном мероприятии, в котором примут участие руководители стран региона и за пределами региона. Мы очень рады существующим между Арменией и Ираном дружественным и добрососедским отношениям»,- заявил Роухани. Президент Ирана выразил надежду, что ереванский форум будет способствовать не только сотрудничеству со странами-членами ЕАЭС, но и еще большему сближению отношений с Арменией.

Президенты двух стран были едины во мнении, что Иран и Армения имеют гораздо больший потенциал сотрудничества, чем на самом деле используют. Было отмечено, что безвизовый режим способствовал развитию двусторонних отношений и туризма. В деле развития торгово-экономических связей президенты отметили важность эффективной работы свободных экономических зон.

Отметив, что Армения обладает большим потенциалом экологически чистой энергетики, Саркисян сказал, что сотрудничество в сфере энергетики может быть намного шире, и предложил уделить больше внимания этим направлениям, тем более что Иран имеет большие успехи в сфере солнечной энергетики. Касаясь транспортной сферы, президент Армении отметил, что дорога, связывающая Армению с Ираном, станет современной, существенно увеличатся транспортные перевозки.

Собеседники подчеркнули большую роль армянской общины Ирана в укреплении двусторонних межгосударственных отношений.