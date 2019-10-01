Прошел год, как не стало Азнавура

PanARMENIAN.Net - Ровно год назад, 1 октября 2018 года, в возрасте 94 лет скончался легендарный французкий шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур. Шансонье умер во сне в своем доме на юго-востоке Франции.

Азнавур активно помогал Армении все постсоветские годы и всячески подчеркивал свою связь с исторической родиной. Во время апрельских протестов 2018 года в Армении Азнавур выступил с заявлением, в котором призвал стороны к диалогу.

«Хоть я и далеко, мое сердце - в Армении. Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Я призываю все стороны сесть за стол переговоров, найти решение и не допустить насилия», - говорилось в заявлении певца.

Шахнур Вагинак Азнавурян родился 22 мая 1924 года в Париже в семье армянских эмигрантов Миши и Кнар Азнавурянов, бежавших от Геноцида армян в Османской империи во Францию в 1922 г. Мать Азнавура происходила из армянской купеческой семьи, жившей в Турции, отец родился в Тифлисской губернии Российской империи. Его отец был музыкантом, но, чтобы прокормить родных, открыл в квартале небольшой ресторан.

С 9 лет Азнавур пел и играл на сцене, уже в 1936 г. дебютировал в кино. Записи Азнавура разошлись в мире общим тиражом 180 млн экземпляров. Он написал тексты для более 1300 песен.

Девять песен, написанных им, входят в число лучших французских песен за всю историю. В 1973 году песня She (Она) была удостоена золотого, а позже и платинового диска – наград, никогда до тех пор не вручавшихся французу. Азнавур был кавалером ордена Почетного легиона, обладателем Золотой медали города Парижа, Большой медали французской песни, премии Victory и многих, многих других. За свою долгую карьеру Шарль Азнавур снялся более, чем в шестидесяти фильмах у известнейших кинорежиссеров, получил награды за актерскую работу, одна из престижнейших – «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале в 1971 году. Сам поставил несколько оперетт, первая из которых Monsieur Carnaval сразу стала популярной, в ней прозвучал его знаменитый хит La boheme.

Телеканал CNN и журнал Time по итогам соцопроса, проведенного в 1998 году, признали его «самым значимым артистом в истории варьете XX столетия».