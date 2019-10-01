Ереван - в топ-3 лучших городов СНГ для осенних путешествий
1 октября 2019 - 11:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Ереван входит в топ-3 лучших городов СНГ для отдыха и путешествий осенью у российских туристов. Об этом сообщил туристический портал ТурСтат.
Так, в первую десятку лучших городов СНГ у туристов входят Минск в Белоруссии, Астана в Казахстане, Ереван в Армении, Алматы в Казахстане, Баку в Азербайджане, Ташкент в Узбекистане, Кишинев в Молдове, Бишкек в Кыргызстане, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане.
Отмечается, что в Минске с 20 сентября по 8 октября проходит Международный форум театрального искусства «ТЕАРТ», в селе Арени в Армении 5 октября пройдет ежегодный праздник виноделия, в Кишиневе 5 и 6 октября отметят День вина.
По данным ТурСтат, туристы тратят на осенние путешествия в города и страны СНГ от $40 до $100 в сутки на проживание и питание и приезжают в Минск и Ереван на выходные, в Астану и Баку - для шопинга.
Список составлен по результатам анализа туристической популярности городов.
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