Ереван - в топ-3 лучших городов СНГ для осенних путешествий

PanARMENIAN.Net - Ереван входит в топ-3 лучших городов СНГ для отдыха и путешествий осенью у российских туристов. Об этом сообщил туристический портал ТурСтат.

Так, в первую десятку лучших городов СНГ у туристов входят Минск в Белоруссии, Астана в Казахстане, Ереван в Армении, Алматы в Казахстане, Баку в Азербайджане, Ташкент в Узбекистане, Кишинев в Молдове, Бишкек в Кыргызстане, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане.

Отмечается, что в Минске с 20 сентября по 8 октября проходит Международный форум театрального искусства «ТЕАРТ», в селе Арени в Армении 5 октября пройдет ежегодный праздник виноделия, в Кишиневе 5 и 6 октября отметят День вина.

По данным ТурСтат, туристы тратят на осенние путешествия в города и страны СНГ от $40 до $100 в сутки на проживание и питание и приезжают в Минск и Ереван на выходные, в Астану и Баку - для шопинга.

Список составлен по результатам анализа туристической популярности городов.