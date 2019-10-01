Иран готов реализовать в Армении программы по производству элэнергии посредством газа, ветра и солнца

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани, который прибыл в Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

«Рад приветствовать вас в столице Армении Ереване – после нашего очень впечатляющего визита в феврале этого года в Тегеран. Между нашими странами всегда были хорошие отношения и по сей день они продолжают оставаться такими, и наша позиция заключается в том, что наши отношения с Ираном должны быть максимально вне геополитических влияний, потому что мы – непосредственные соседи и имеем много общих интересов, и мы еще много веков и тысячелетий должны сотрудничать», - отметил Пашинян.

Премьер отметил, что это первый визит президента Ирана в Армению после произошедших в нашей стране политических изменений, и в Армении придают большую важность отношениям с соседними и дружественными странами. Обоюдно было отмечено важное значение деятельности двусторонней межправительственной комиссии, периодически созываемых заседаний, в результате чего достигаются нацеленные на развитие экономических связей договоренности.

Пашинян отметил, что Армения высоко ценит взвешенную позицию Ирана в вопросе урегулирования карабахского конфликта.

«Мы придаем большое значение развитию и расширению отношений во всех сферах с Арменией – как с другом и соседом. Мы готовы продолжить работу с вашим правительством – с целью разработки и реализации новых программ, расширить объемы программы газ в обмен на электроэнергию. В то же время готовы к реализации в Армении программ по производству электроэнергии посредством газа, ветра и солнца. Мы заинтересованы в реализации региональных проектов в сфере энергетики и развитии инфраструктур», – отметил Роухани.

По его словам, Иран заинтересован в сотрудничестве с Арменией и в сфере транспортных инфраструктур, в том числе в вопросе вовлечения в различные дорожно-строительные программы в нашей стране.

Премьер Пашинян приветствовал готовность иранской стороны расширить программу газ в обмен на электроэнергию. Премьер-министр Армении и президент Ирана поручили ответственным лицам правительств обеих стран в сжатые сроки разработать и представить предложения по расширению сотрудничества в данной сфере.

Стороны затронули также вопросы, касающиеся сотрудничества в железнодорожной, таможенной сферах, в сферах высоких технологий, науки и туризма.

Роухани подчеркнул, что объемы товарооборота между двумя странами значительно выросли, а совместные программы продолжают успешно реализовываться. Президент Ирана добавил, что они готовы обсудить также процесс реализации программы строительства Мегринской ГЭС, расширить объемы двусторонних капиталовложений, товарооборота через зоны свободной торговли.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам транзитных путей от Персидского залива к Черному морю. Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что реализация этой программы исходит из стратегических интересов нашей страны, и Армения готова предпринять практические шаги с этой целью.

В ходе встречи стороны обсудили также и другие вопросы регионального значения, коснулись процесса урегулирования карабахской проблемы. Премьер-министр Армении поблагодарил президента Ирана за сохранение сбалансированной позиции по карабахскому вопросу. В свою очередь Хасан Роухани подчеркнул важность урегулирования конфликта путем мирных переговоров, учитывая позиции и мнения всех сторон конфликта.