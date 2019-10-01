Путин и Роухани в Ереване - в день взятия Эривани

PanARMENIAN.Net - 1 октября в Ереване президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани примут участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Лидер Ирана прибыл в Ереван 30 сентября, приезд Путина ожидается 1 октября.

192 года назад в этот же день, 1 октября (13 октября по старому стилю) 1827 года, российское войско вошло в Ереван (Эриванскую крепость), которая в то время служилапоследним оплотом персов в Армении. Армянские повстанцы Эриванского ханства активно участвовали в борьбе меликств Сюника и Карабаха (1724-1728) против карательных османских властей, а также в русско-иранских войнах в 1804-1813 и 1826-1828 годах на стороне Российской империи.

На момент штурма крепостью заведовал брат сардара Хусейн-хана Каджара — Гассан-хан. Он занимался укреплением крепости, которая была построена в 1582–1583 годах при османах, захвативших регион в 1554 году.

Армяне составляли значительную часть населения крепости. Персияне активно отстреливались, но из-за низкого уровня артиллерии, и отчасти из-за того что к пушкам были приставлены армяне, часто попадали в крепость. Российское войско в свою очередь было хорошо осведомлено и полностью подготовлено к финальной вылазке.

В результате Эривань была взята генералом Паскевичем, получившим за это титул графа Эриванского. После падения ранее неприступной столицы российские войска быстро заняли оставшуюся часть ханства.

Главы России и Ирана находятся в Армении одновременно впервые.