Путин прибыл в Ереван
1 октября 2019 - 13:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин 1 октября прибыл в Ереван.
В ереванском международном аэропорту «Звартноц» главу российского государства встретили вице-премьер Армении Мгер Григорян и замглавы МИД РА Шаварш Кочарян.
Путин в Ереване примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Он также проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом ИРИ Хасаном Роухани.
Остальные лидеры стран ЕАЭС и участники ВЕЭС прибыли в Армению 30 сетнября.
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Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
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