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Путин прибыл в Ереван

Путин прибыл в Ереван
1 октября 2019 - 13:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин 1 октября прибыл в Ереван.

В ереванском международном аэропорту «Звартноц» главу российского государства встретили вице-премьер Армении Мгер Григорян и замглавы МИД РА Шаварш Кочарян.

Путин в Ереване примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Он также проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом ИРИ Хасаном Роухани.

Остальные лидеры стран ЕАЭС и участники ВЕЭС прибыли в Армению 30 сетнября.

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