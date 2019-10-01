Токаев - Пашиняну: Казахстан хочет развивать сотрудничество с Арменией

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Премьер РА приветствовал коллегу из Казахстана в Ереване и отметил, что сегодняшняя встреча – хорошая возможность обсудить повестку двусторонних отношений.

«Правительство Армении заинтересовано в развитии торгово-экономических связей с Казахстаном. Рад, что в последнее время взаимодействие в этом направлении расширяется, однако существует большой потенциал, в направлении реализации которого мы должны предпринимать последовательные шаги», – сказал Пашинян, добавив, что Евразийский экономический союз также предоставляет в этом направлении большие возможности, которые необходимо использовать.

Президент Казахстана поблагодарил за теплый прием и добавил: «В глазах армянского народа я вижу большой интерес к жизни. Рад, что Ереван продолжает развиваться, он один из самых красивых городов, которые я видел. Казахский народ испытывает теплые чувства к армянскому народу, и желание нашей страны развивать сотрудничество с Арменией в различных сферах – очень велико». Касым-Жомарт Токаев отметил также важность шагов по увеличению объемов торгового оборота и в этом контексте согласился с премьер-министром Пашиняном, что необходимо активизировать деятельность двусторонней межправительственной комиссии.

Пашинян и Токаев обсудили вопросы, касающиеся хода и возможностей реализации совместных инвестиционных программ в сферах энергоносителей, сельского хозяйства и цифровых технологий. Стороны коснулись транспортных инфраструктур и возможностей преодоления существующих проблем в плане увеличения объемов экспорта и импорта.

Собеседники отметили также важность сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе на площадках ЕАЭС, ОДКБ, ООН и других. Стороны коснулись и процесса урегулирования карабахского конфликта. Пашинян поблагодарил Казахстан за сбалансированную позицию в вопросе Нагорного Карабаха.

Пашинян пригласил Токаева посетить Армению с официальным визитом. Приглашение было принято.