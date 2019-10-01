В Арцахе наградили отразивших диверсию ВС Азербайджана и сбивших БПЛА военнослужащих
1 октября 2019 - 15:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 1 октября подписал указы о награждении. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.
За личную отвагу и храбрость, проявленную при предотвращении продвижения диверсионно-разведывательной группы ВС Азербайджана, медалью «За боевые заслуги» награждены военнослужащие Армии обороны Армен Бабаян и Эмиль Нерсисян.
За уничтожение совершавшего разведывательный полет и нарушившего воздушное пространство государственной границы Республики Арцах беспилотного летательного аппарата типа «Орбитер-2» медалью «За боевые заслуги» награждены военнослужащие Армии обороны Паруйр Амирханян и Рафик Ордоян.
22 сентября, около 16:15 по ереванскому времени, в направлении одной из боевых позиций АО, дислоцированных на юго-восточном участке линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения. В результате грамотных действий передовых подразделений АО Арцаха противник, оставив в нейтральной зоне тело, был отброшен на исходные позиции. Позднее стало известно, что получивший тяжелое ранение азербайджанский военнослужащий также скончался.
А 25 сентября, около 10:15, подразделения ПВО Армии обороны Республики Арцах на участке Акны сбили осуществляющий разведывательный полет беспилотный летательный аппарат типа ORBITER-2 ВС Азербайджана.
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В результате грамотных действий Армии обороны НКР противник был отброшен на исходные позиции, оставив в нейтральной зоне один труп.
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