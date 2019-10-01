В Ереване стартовало заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе

PanARMENIAN.Net - В Ереване стартовало заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком составе. Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Стартует заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе», - подписал он видео.

Никол Пашинян поприветствовал присутствующих и сказал, что принимать их в Ереване - большаяя честь. Премьер-министр отметил, что Армения стремится к максимально эффективному участию в ЕАЭС.

Заседание продолжилось в закрытом режиме.