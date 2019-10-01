Брат президента Ирана приговорен к 5 годам тюрьмы за коррупцию

PanARMENIAN.Net - Иранский суд приговорил Хасана Ферейдуна, брата нынешнего президента страны Хасана Роухани, к пяти годам лишения свободы за коррупцию. Об этом 1 октября сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

«Хасан Ферейдун в результате рассмотрения апелляции приговаривается к пяти годам тюрьмы», - отметил он, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

Ферейдуна арестовали в июле 2017 года. Следствие не раскрывает всех деталей выдвигаемых обвинений, ограничившись информацией о его причастности к ряду коррупционных финансовых схем. На момент ареста Ферейдун являлся советником президента Ирана.

Президент Ирана Хасан Роухани с 30 сентября находится в Армении для участия в заседании Высшего экономического совета Евразийского экономического союза в расширенном составе в качестве приглашенного главы государства.