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Брат президента Ирана приговорен к 5 годам тюрьмы за коррупцию

Брат президента Ирана приговорен к 5 годам тюрьмы за коррупцию
1 октября 2019 - 16:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Иранский суд приговорил Хасана Ферейдуна, брата нынешнего президента страны Хасана Роухани, к пяти годам лишения свободы за коррупцию. Об этом 1 октября сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

«Хасан Ферейдун в результате рассмотрения апелляции приговаривается к пяти годам тюрьмы», - отметил он, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

Ферейдуна арестовали в июле 2017 года. Следствие не раскрывает всех деталей выдвигаемых обвинений, ограничившись информацией о его причастности к ряду коррупционных финансовых схем. На момент ареста Ферейдун являлся советником президента Ирана.

Президент Ирана Хасан Роухани с 30 сентября находится в Армении для участия в заседании Высшего экономического совета Евразийского экономического союза в расширенном составе в качестве приглашенного главы государства.

Ссылки по теме:
Reuters. Iran court sentences brother of president Rouhani to five years in prison: report
Tass.ru: СМИ: иранский суд приговорил брата Роухани к пяти годам тюрьмы за коррупцию
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