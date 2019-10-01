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Человек с мечом напал на студентов в Финляндии: Есть погибший и пострадавшие

Человек с мечом напал на студентов в Финляндии: Есть погибший и пострадавшие
1 октября 2019 - 17:40 AMT

PanARMENIAN.Net - В городе Куопио Финляндии в результате нападения на колледж Сало, располагавшийся в здании торгового центра Hermann, погиб один человек. Еще десять пострадали, сообщает полиция в Twitter.

У двоих серьезные травмы.

Газета Iltalehti пишет, что предполагаемый преступник учился в этом колледже. По версии издания, он напал на студентов с мечом. Полиция не уточняет, что могло стать причиной нападения. При задержании полиция применила оружие. Нападавший находится в больнице, пишет «Ъ».

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне выразил соболезнования в связи с происшествием. «Насилие в колледже в Куопио шокирует и совершенно неприемлемо. Я обсудил это с гендиректором полиции. Правительство внимательно следит за ситуацией. От своего имени и от имени всего правительства выражаю соболезнования всем родственникам»,— написал Ринне в Twitter.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: Один человек погиб и десять пострадали при нападении в колледже в Финляндии
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