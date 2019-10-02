Путин пригласил Пашиняна в РФ с официальным визитом
2 октября 2019 - 11:16 AMT
PanARMENIAN.Net - После заседания Высшего евразийского экономического совета в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
В ходе беседы Путин пригласил Пашиняна посетить Россию с официальным визитом.
«Думаю, что сегодня произошли действительно знаменательные события в рамках Евразийского экономического союза: мы подписали договор с Сингапуром, входит в силу договор о временной свободной торговле с Ираном. И я, честно говоря, очень рад, что это все происходит в Ереване. Это очень запоминающийся факт для председательства Армении в Евразийском экономическом союзе, и я удовлетворен, что наше председательство в Евразийском экономическом союзе получилось таковым. Конечно же, еще есть время. Надеюсь, что нам еще удастся зарегистрировать кое-какие результаты в Евразийском экономическом союзе», - отметил Пашинян.
По его словам, для Армении очень важны двусторонние отношения с РФ.
«Россия для нас стратегический партнер, и мы надеемся сделать это стратегическое партнерство все сильнее и сильнее. Спасибо вам за вашу готовность, за ваше восприятие наших отношений. Уверен, что наши отношения действительно будут все сильнее и сильнее. Мы, по крайней мере, настроены таким образом», - отметил премьер-министр РА.
«Со своей стороны хочу подтвердить стратегический характер наших отношений. Они скреплены не только событиями последних лет или десятилетий, а скреплены многовековой историей взаимоотношений наших народов.
Вас, как председателя Евразийского экономического союза, хочу поздравить с результатами саммита в Ереване. Они действительно хорошие с точки зрения развития связей с нашими партнерами из третьих стран, вы сейчас об этом сказали. И что не менее важно, а может быть, даже и важнее для нас, нет ни одного сбоя – наоборот, достигнуты все договоренности в рамках организации между странами – участницами этого союза. Вы тот человек, который приложил максимум усилий для такой результативной работы. Поэтому я вас поздравляю и хочу за это поблагодарить. Спасибо», - отметил Путин.
В ходе беседы в теплой и дружеской атмосфере премьер-министр Армении и президент России обсудили широкий круг вопросов, представляющих двусторонний интерес. В частности, собеседники коснулись вопросов армяно-российского экономического сотрудничества, дальнейшего укрепления военно-политического партнерства, а также вопросов регионального значения.
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