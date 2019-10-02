Михаил Галустян перешел на телеканал СТС

PanARMENIAN.Net - Популярный российский комик армянского происхождения Михаил Галустян подписал эксклюзивный контракт с телеканалом СТС. Об этом сообщил представитель «СТС медиа».

Вместе с Сергеем Светлаковым они будут вести еженедельное шоу «Русские не смеются». В описании шоу указано, что оно соберет в одной студии самых смешных и самых серьезных людей России. Первый выпуск «Русские не смеются» выйдет в эфире СТС в ноябре, уточнил представитель «СТС медиа», пишут «Ведомости».

Светлаков и Галустян – бывшие резиденты Comedy Club, вместе они снимались в проекте «Наша Russia», который выходил на ТНТ. Этот канал входит в конкурирующий с «СТС медиа» холдинг «Газпром-медиа».

Галустян стал популярным во время игры в команде КВН «Утомленные солнцем». Также он снялся почти в 20 фильмах, в том числе «Самый лучший день», «Бабушка легкого поведения 2» и т. д.

Светлаков и его партнер по бизнесу Александр Незлобин перешли на СТС в начале 2018 года. В последние годы они работали, прежде всего, с телеканалом ТНТ (входит в «Газпром-медиа»).

Каналы СТС и ТНТ остро конкурируют.