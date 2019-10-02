Трамп: Процедура импичмента против меня - это путч

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп ужесточил тон в конфликте с оппозиционными демократами в скандале вокруг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. В своем микроблоге в Twitter Трамп вечером 1 октября назвал инициированную против него демократами процедуру импичмента попыткой путча.

«Чем больше я узнаю с каждым днем, тем больше прихожу к выводу, что то, что происходит, - это не импичмент, а путч с целью забрать у народа его власть, его голоса, свободы, вторую поправку к конституции, религию, армию, пограничную стену и данные богом права гражданина Соединенных Штатов Америки!» - отметил Трамп, обращаясь к почти 65 миллионам своих подписчиков в Twitter, пишет Deutsche Welle.

Конгрессмены-демократы ранее инициировали подготовку к импичменту Трампа. Это процедура, предусмотренная законом, тогда как под путчем обычно подразумевается неконституционный или даже насильственный захват власти при участии военных.

Президента США обвиняют в том, что в разговоре с Зеленским он побуждал последнего начать расследование в отношении главного предполагаемого соперника Трампа на предстоящих президентских выборах в США - бывшего вице-президента Джо Байдена с целью раздобыть компромат на него.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и влиятельный глава комитета палаты по делам разведки Адам Шифф намерены 2 октября провести пресс-конференцию, чтобы рассказать о ситуации в связи с процедурой импичмента Трампа. Уже в течение текущей недели планируется заслушать различных свидетелей.

Ранее Дональд Трамп призвал арестовать и отдать под суд Шиффа за его действия на слушаниях по скандалу вокруг Украины. Это беспрецедентный выпад американского президента против депутата Конгресса.