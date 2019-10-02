На азербайджано-иранской границе произошла перестрелка
2 октября 2019 - 13:44 AMT
PanARMENIAN.Net - 2 октября на азербайджано-иранской государственной границе произошла перестрелка. Отмечается, что пограничный наряд ГПС Азербайджана выявил нарушение государственной границы тремя неизвестными на погранзаставе погранторяда «Горадиз» вблизи села Амирзейитли Бейлаганского района.
Погранзастава была поднята по тревоге, служебная территория была перекрыта. Преследуя нарушителей границы, пограничники открыли предупредительный огонь в воздух. Нарушители границы открыли огонь по пограннаряду, пишет Minval.az.
Нарушители не выполнили команду «Стой!», и открыв огонь по пограничникам, попытались уйти в сторону Ирана. Ответным огнем все трое нарушителей были убиты.
При осмотре нарушителей была обнаружена сумка с 15 кг различных наркотиков и обрез с патронами.
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