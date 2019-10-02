Минобороны РА: Армянская сторона не предпринимала попыток диверсии
2 октября 2019 - 13:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянская сторона не предпринимала попыток диверсионного проникновения на территорию Азербайджана. Об этом PanARMENIAN.Net сообщил пресс-секретарь Минобороны РА Арцрун Ованнисян.
По его словам, азербайджанская сторона распространяет дезинформацию.
Согласно сообщениям азербайджанских СМИ, 1 октября азербайджанская сторона «обнаружила и приостановила попытку проникновения армянской диверсионной группы в Газахский район».
22 сентября, около 16:15 по ереванскому времени, в направлении одной из боевых позиций АО, дислоцированных на юго-восточном участке линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения. В результате грамотных действий передовых подразделений АО Арцаха противник, оставив в нейтральной зоне тело, был отброшен на исходные позиции. Позднее стало известно, что получивший тяжелое ранение азербайджанский военнослужащий также скончался.
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В результате грамотных действий Армии обороны НКР противник был отброшен на исходные позиции, оставив в нейтральной зоне один труп.
Это будет первый раз, когда Бурдж-Халифа засветится цветами армянского флага.
В обосновании законопроекта придается важность открытию посольства РА в Тель-Авиве как можно скорее - в конце 2019 года-начале 2020 года.
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