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Минобороны РА: Армянская сторона не предпринимала попыток диверсии

Минобороны РА: Армянская сторона не предпринимала попыток диверсии
2 октября 2019 - 13:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянская сторона не предпринимала попыток диверсионного проникновения на территорию Азербайджана. Об этом PanARMENIAN.Net сообщил пресс-секретарь Минобороны РА Арцрун Ованнисян.

По его словам, азербайджанская сторона распространяет дезинформацию.

Согласно сообщениям азербайджанских СМИ, 1 октября азербайджанская сторона «обнаружила и приостановила попытку проникновения армянской диверсионной группы в Газахский район».

22 сентября, около 16:15 по ереванскому времени, в направлении одной из боевых позиций АО, дислоцированных на юго-восточном участке линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения. В результате грамотных действий передовых подразделений АО Арцаха противник, оставив в нейтральной зоне тело, был отброшен на исходные позиции. Позднее стало известно, что получивший тяжелое ранение азербайджанский военнослужащий также скончался.

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