Узбекистан планиреует присоединиться к ЕАЭС

PanARMENIAN.Net - Президент Узбекистана прорабатывает вопрос о присоединении страны к ЕАЭС. Об этом сообщила 2 октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Президент Узбекистана принял решение, и сейчас прорабатывается этот вопрос о присоединении Узбекистана к Евразийскому экономическому совету», - сказала она на встрече с председателем законодательной палаты парламента Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым, пишет РИА Новости.

Матвиенко выразила надежду на то, что вступление Узбекистана в ЕАЭС будет осуществлено без задержек.

«Если это произойдет, то, конечно, это будет огромным делом, поскольку это соответствует мировым практикам и учитывает процессы глобализации. Надеюсь, процесс согласования не затянется и мы будем иметь возможность сотрудничать в рамках евразийской семьи», - сказала она.

По словам спикера, после вступления Узбекистана в ЕАЭС, у России появятся новые возможности для двустороннего взаимодействия с этой страной и будут устранены «определенные барьеры и преграды, которые существуют в межгосударственных отношениях».