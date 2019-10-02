Песков подтвердил встречу Путина с женой Кочаряна
2 октября 2019 - 16:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что президент России Владимир Путин в Ереване встретился с супругой арестованного экс-лидера Армении Роберта Кочаряна.
По имеющимся данным, встреча прошла в российском посольстве, пишет «Московский комсомолец».
На вопрос журналистов, действительно ли Путин встречался с Беллой Кочарян, Песков ответил: «Да».
Кочарян находится под арестом по обвинению в свержении конституционного строя по делу о протестных акциях 1 марта 2008 года, также ему вменяется получение взятки.
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