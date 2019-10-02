В Армении впервые пройдет международный фестиваль Synthposium

PanARMENIAN.Net - В Армении впервые пройдет международный фестиваль изобретательной музыки и музыкальных изобретений Synthposium.

Фестиваль состоится в Ереване 4 и 5 октября, в нем примут участие более 50 музыкантов, инженеров и художников из 15 стран: среди них - швейцарский композитор Томас Фельманн (Thomas Fehlmann), лидер франко-берлинского хаус-проекта dOP Дэмиен Вандесанд (Damien Vandesande) и канадский музыкант Джесс Осборн-Лантье (Jesse Osborne-Lanthier), а также основатели компаний dadamachines (Германия) и Playtronica (Россия). В рамках фестиваля выступят также локальные артисты.

Как отмечают организаторы мероприятия, в течение двух дней и ночей посетители фестиваля станут свидетелями выставки новых музыкальных технологий и цифрового искусства, смогут принять участие в воркшопах и лекциях, а также насладиться живыми выступлениями и DJ-сетами.

«В рамках фестиваля будут представлены специальные проекты. Совместно с проектом SARI и ПРООН фестиваль организует образовательные активности для молодых людей из сельских районов Армении. 3 октября Джесс Осборн-Лантье проведет воркшоп для жителей деревни Саригюх и познакомит их с экспериментальной музыкой. После этого группа детей приедет в Ереван и присоединится к захватывающему путешествию в мир технологий и творчества», - говорится в сообщении.

Специальные кураторские программы представят нашумевший в мае фестиваль URVAKAN и перебравшееся в Ереван международное движение PROUN.

«Смена резиденции – важный этап в эволюции фестиваля. Спустя 6 лет можно с уверенностью сказать, что Synthposium оказал фундаментальное воздействие на развитие креативных индустрий в России: на свет появились успешные локальные бренды, артисты, получив новые средства выразительности, обрели индивидуальное звучание, а сам фестиваль стал постоянной территорией встреч международного музыкального сообщества. Мы искренне верим, что Synthposium в Армении станет уникальной платформой для регионального профессионального сообщества, а для поклонников фестиваля – новым опытом», - отметил сооснователь Synthposium Наири Симонян.

За 6 лет существования международный фестиваль Synthposium прозвучал на различных площадках в Москве, собрав более 300 участников из 32 стран, и успел превратиться в знаковое событие для поклонников и профессионалов креативных индустрий.