TripAdvisor запретил продажу билетов в парки развлечений с китами и дельфинами
3 октября 2019 - 11:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Туристический сервис TripAdvisor вводит запрет на продажу билетов в парки водных развлечений, где используются китообразные – киты, дельфины и морские свинки. Об этом говорится в сообщении платформы.
«Таким образом, – поясняется в сообщении, – любому коммерческому предприятию, которое либо разводит, либо предоставляет китообразных для публичного показа, будет запрещено продавать билеты».
Решение принято после «широких консультаций с различными экспертами», включая морских биологов, зоологов и специалистов по охране природы, отмечает TripAdvisor, пишут «Ведомости».
«Обширные доказательства, представленные экспертами, были убедительными. Китам и дельфинам плохо в неволе, и мы надеемся увидеть будущее, в котором они будут жить так, как должны, – свободно и в дикой природе», – цитируется в сообщении Дермот Хэлпин, отвечающий в TripAdvisor, в частности, за направление, связанное с парками развлечений.
Планируется, что новые правила вступят в полную силу к концу 2019 года, сообщает сервис.
TripAdvisor подчеркивает, что, вводя новую политику, планирует стимулировать индустрию к созданию альтернатив – «приморских заповедников». Поэтому у новых правил есть исключения. Запрет не касается тех компаний, которые «обеспечивают всех своих китообразных постоянной морской средой обитания», а также не ведут процесс разведения, не обучают животных выступать на каких-либо шоу и исключают все формы физического взаимодействия между гостями и животными.
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