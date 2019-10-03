Парламент Армении в 1-м чтении одобрил повышение минимальной зарплаты на 24%

PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении на заседании 3 октября одобрило законопроект о внесении изменений в Закон РА «О минимальной месячной заработной плате», согласно которому минимальную заработную плату предлагается повысить примерно на 24% - с 55,000 до 68,000 драмов.

За принятие законопроекта проголосовало 102 депутата, против - 1.

Ранее депутаты от правящей фракции «Мой шаг» Национального собрания Армении Вараздат Карапетян и Бабкен Тунян представили законопроект о внесении изменений в Закон РА «О минимальной месячной заработной плате». Депутаты предлагали увеличить минимальную зарплату на почти 20% - с 55 000 драмов до 65 000 драмов. 27 июля правительство Армении одобрило проект.