// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Парламент Армении в 1-м чтении одобрил повышение минимальной зарплаты на 24%

Парламент Армении в 1-м чтении одобрил повышение минимальной зарплаты на 24%
3 октября 2019 - 12:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении на заседании 3 октября одобрило законопроект о внесении изменений в Закон РА «О минимальной месячной заработной плате», согласно которому минимальную заработную плату предлагается повысить примерно на 24% - с 55,000 до 68,000 драмов.

За принятие законопроекта проголосовало 102 депутата, против - 1.

Ранее депутаты от правящей фракции «Мой шаг» Национального собрания Армении Вараздат Карапетян и Бабкен Тунян представили законопроект о внесении изменений в Закон РА «О минимальной месячной заработной плате». Депутаты предлагали увеличить минимальную зарплату на почти 20% - с 55 000 драмов до 65 000 драмов. 27 июля правительство Армении одобрило проект.

 Самое значимое
Обнаружено тело экс-главы полиции Армении: Он занимал пост во время событий 1 марта 2008-гоОбнаружено тело экс-главы полиции Армении: Он занимал пост во время событий 1 марта 2008-го
Следственным управлением СК Армении по Котайкской области ведется следствие для выяснения обстоятельств смерти Арутюняна.
Доклад: Армения не выполнила приоритетные рекомендации ЕКРНДоклад: Армения не выполнила приоритетные рекомендации ЕКРН
В своем докладе 2016 года ЕКРН рекомендовала властям Армении привести в норму уголовное законодательство в соответствие с общеполитической рекомендацией ЕКРН № 7.
«Золотая лихорадка» в Армении: Почему накалились страсти вокруг Амулсарского рудника«Золотая лихорадка» в Армении: Почему накалились страсти вокруг Амулсарского рудника
По мнению ряда ведущих экологических организаций Армении, эксплуатация рудника приведет к неоправданным экологическим рискам
Пашинян одобрил эксплуатацию Амулсарского месторожденияПашинян одобрил эксплуатацию Амулсарского месторождения
По его словам, у правительства имеется четкая информация о том, что рудник не вредит окружающей среде.
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
Армянским студентам могут дать возможность платить за учебу подоходным налогом
Пашинян ходит по домам в Джермуке: Спрашивает мнение людей об Амулсарском руднике
Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны
ГУГА Армении: «Победа» не приостановит рейсы в Гюмри
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Samsung прекращает производство смартфонов в Китае Такое решение принято из-за усиления конкуренции с местными производителями смартфонов, а также экономического спада в Китае.
ВС Азербайджана ранили водителя трактора в армянском Тавуше Водитель получил ранение в живот, он доставлен в больницу.
Трамп опустился в рейтинге Forbes на 16 строчек за год В целом за годы президентства он потерял 119 позиций.
Америабанк - лучший банк Армении с онлайн-услугами для МСБ SME Banking Club опубликовал рейтинговую таблицу топ-20 лучших интернет-банков для малого и среднего бизнеса.