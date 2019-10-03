Лавров: Не вижу опасности возобновления крупномасштабных боевых действий в Карабахе
3 октября 2019 - 11:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел России Сергей Лавров не видит опасности возобновления крупномасштабных боевых действий в зоне карабахского конфликта. Об этом он заявил 2 октября на сессии по российской политике на Ближнем Востоке Международного дискуссионного клуба «Валдай» в ответ на вопрос, как высоко он оценивает риски «расконсервации» военных конфликтов в регионе, в частности в карабахском.
«Никогда нельзя ни за что ручаться. Но мне кажется, что войны не хотят ни США, ни Иран, ни большинство стран региона. Может быть, кто-то хотел бы ситуационно сыграть на нынешних противоречиях, обострять обстановку до определенного предела, нагнетать напряженность в информационном пространстве для получения каких-то сиюминутных выгод, но в стратегическом плане я убежден, что никто не хочет войны», – отметил Лавров.
По его словам, в последнее время ситуация на линии соприкосновения в Карабахе достаточно спокойная, инцидентов мало, они не очень крупные.
«Состоялся обмен телами погибших, готовится обмен удерживаемыми лицами – в небольшом количестве, но процесс идет. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху – Россия, Франция и США – работают тесно и дружно. В этом году встречались уже трижды с министрами иностранных дел, в том числе в апреле в Москве с моим участием мы проводили встречу с министрами иностранных дел Азербайджана, Армении с подключением сопредседателей.
Что касается обстановки «на земле», сейчас она гораздо спокойнее, чем год назад. Но политический процесс заторможен, пока не получается сняться с этого тормоза. Стороны делают достаточно серьезные заявления, в том числе звучали слова о том, что Карабах - это Армения, также как из Тираны премьер-министр Албании Э.Рама заявлял, что Косово – это Албания», - отметил министр.
Он заявил, что это, конечно, не помогает создавать атмосферу для возобновления политического процесса: «Но мы как сопредседатели вместе с американцами и французами работаем в унисон. Здесь одна из немногих ситуаций, где у нас единое видение. У нас есть базовые документы, не хотим их ревизовать. Мы хотим на основе базовых принципов, которые многократно обсуждались, искать развязку. Но ее нужно находить через прямой диалог. Контакты есть, но диалог об урегулировании пока не возобновляется. Не вижу здесь явной или неявной опасности возобновления крупномасштабных боевых действий. Будем делать все, чтобы этого не произошло», – добавил Лавров.
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