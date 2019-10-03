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В Стамбуле состоится посвященный 150-летию Комитаса концерт

В Стамбуле состоится посвященный 150-летию Комитаса концерт
3 октября 2019 - 13:55 AMT

PanARMENIAN.Net - В Стамбулен состоится концерт, посвященный 150-летию великого армянского композитора и музыковеда Комитаса (Согомон Согомонян).

В концерте примут участие ряд известных музыкальных коллективов и деятелей искусства из Турции, США и Армении, пишет Ermenihaber.

В ходе концерта роизведения Комитаса исполнят Айнур Доган, Эртан Текин, Геворк Давтян, Левон Эроян, детский ансамбль «Лусаворич», Севан Чакерян, Первин Чакар, приглашенная из Армении музыкальная группа «Гохт», приглашенные из США Ара Динкчян и трио «Зулал».

Концерт состоится 7 октября в концертном зале Cemal Reşit Rey Стамбула.

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