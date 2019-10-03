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Пашинян: Для Армении важны развитие и углубление отношений с Германией

Пашинян: Для Армении важны развитие и углубление отношений с Германией
3 октября 2019 - 13:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель по случаю национального праздника. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

«Сердечно поздравляю вас и дружественный народ Германии с национальным праздником! Объединение Германии открыло новую страницу в истории мировой политики и международных отношений. Сегодня Германия – один из лучших примеров стран, основанных на развитии, демократии, защите прав человека, верховенстве закона.

Республика Армения придает большую важность последовательному развитию и углублению двусторонних и многосторонних отношений с Федеративной Республикой Германия», - отметил Пашинян.

По его словам, сегодня Армения проходит путь реформ, полный вызовов, в деле преодоления которых придается большое значение содействию партнеров страны.

«В этом вопросе Германия является нашим надежным партнером, твердым сторонником демократических реформ и сторонником расширения взаимодействия Армения – ЕС.

Пусть прогресс и благоденствие всегда сопутствуют талантливому и созидающему народу Германии», - говорится в послании премьера.

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