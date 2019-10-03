Трамп опустился в рейтинге Forbes на 16 строчек за год
3 октября 2019 - 14:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп за последний год опустился на 16 строчек в рейтинге богатейших американцев, который журнал Forbes опубликовал 2 октября. В целом за годы президентства он потерял 119 позиций.
Последние два года состояние Трампа, по оценкам журнала, практически не меняется и составляет около $3,1 млрд. В этом году Forbes поместил американского президента на 275-е место в топ-400, пишут «Ведомости».
Первое место в рейтинге богатейших людей США по-прежнему занимает основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $114 млрд. На второй строчке – создатель Microsoft Билл Гейтс с $106 млрд. Замыкает тройку лидеров инвестор Уоррен Баффет с состоянием в $80,8 млрд.
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