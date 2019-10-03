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ВС Азербайджана ранили водителя трактора в армянском Тавуше

ВС Азербайджана ранили водителя трактора в армянском Тавуше
3 октября 2019 - 15:44 AMT

PanARMENIAN.Net - 2 октября водитель трактора в Тавушской области Армении получил ранение в результате обстрела со стороны ВС Азербайджан.

Эту информацию в беседе с PanARMENIAN.Net подтвердил пресс-секретарь министерства обороны РА Арцрун Ованнисян.

Водитель получил ранение в живот, он доставлен в больницу.

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