ВС Азербайджана ранили водителя трактора в армянском Тавуше
3 октября 2019 - 15:44 AMT
PanARMENIAN.Net - 2 октября водитель трактора в Тавушской области Армении получил ранение в результате обстрела со стороны ВС Азербайджан.
Эту информацию в беседе с PanARMENIAN.Net подтвердил пресс-секретарь министерства обороны РА Арцрун Ованнисян.
Водитель получил ранение в живот, он доставлен в больницу.
Самое значимое
Отношения РЖД с властями Армении обострились из-за обысков и уголовных дел, которые Ереван завел против ЮКЖД
В результате грамотных действий Армии обороны НКР противник был отброшен на исходные позиции, оставив в нейтральной зоне один труп.
Это будет первый раз, когда Бурдж-Халифа засветится цветами армянского флага.
В обосновании законопроекта придается важность открытию посольства РА в Тель-Авиве как можно скорее - в конце 2019 года-начале 2020 года.
Partner news
Последние новости
Samsung прекращает производство смартфонов в Китае Такое решение принято из-за усиления конкуренции с местными производителями смартфонов, а также экономического спада в Китае.
Трамп опустился в рейтинге Forbes на 16 строчек за год В целом за годы президентства он потерял 119 позиций.
Америабанк - лучший банк Армении с онлайн-услугами для МСБ SME Banking Club опубликовал рейтинговую таблицу топ-20 лучших интернет-банков для малого и среднего бизнеса.
Парламент Армении в 1-м чтении одобрил повышение минимальной зарплаты на 24% За принятие законопроекта проголосовало 102 депутата, против - 1.