Президент РА - конгрессмену США: Буду рад видеть в Армении крупные американские компании
3 октября 2019 - 17:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян принял 3 октября конгрессмена США Фрэнка Паллоне. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Приветствуя гостя, Саркисян подчеркнул важность очередного визита в Армению конгрессмена США и его многолетнюю деятельность во благо армян. «Вы хороший друг Армении», - отметил он.
Собеседники обсудили повестку армяно-американских отношений.
Саркисян, в частности подчеркнул важную помощь США в сфере науки и технологий. В этом контексте он представил одну из президентских инициативы - проект ATOM (Advanced Tomorrow), цель которого привести в Армению представителей крупных международных компаний, специализирующихся в сфере высоких технологий, превратив нашу страну в один и передовых мировых центров в сфере искусственного интеллекта и математического моделирования. Президент отметил, что в рамках этой программы будет рад видеть в Армении и крупные американские компании.
На встрече речь шла о перспективах развития в условиях парламентской системы управления и произошедших в нашей стране переменах, а также о существующих вызовах.
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Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
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