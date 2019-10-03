Президент РА - конгрессмену США: Буду рад видеть в Армении крупные американские компании

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян принял 3 октября конгрессмена США Фрэнка Паллоне. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Приветствуя гостя, Саркисян подчеркнул важность очередного визита в Армению конгрессмена США и его многолетнюю деятельность во благо армян. «Вы хороший друг Армении», - отметил он.

Собеседники обсудили повестку армяно-американских отношений.

Саркисян, в частности подчеркнул важную помощь США в сфере науки и технологий. В этом контексте он представил одну из президентских инициативы - проект ATOM (Advanced Tomorrow), цель которого привести в Армению представителей крупных международных компаний, специализирующихся в сфере высоких технологий, превратив нашу страну в один и передовых мировых центров в сфере искусственного интеллекта и математического моделирования. Президент отметил, что в рамках этой программы будет рад видеть в Армении и крупные американские компании.

На встрече речь шла о перспективах развития в условиях парламентской системы управления и произошедших в нашей стране переменах, а также о существующих вызовах.