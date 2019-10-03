В Париже тысячи полицейских вышли на акции протеста

PanARMENIAN.Net - Тысячи сотрудников французской полиции вышли вечером 2 октября на улицы Парижа, протестуя против низких зарплат, переработок и увеличения количества суицидов в их рядах.

Поддержать акцию «Марш ярости» с требованием улучшения условий труда на востоке столицы Франции призвали сразу несколько профсоюзов. По данным организаторов, в шествии приняли участие около 27 тысяч полицейских. Это первая массовая протестная мобилизация полицейских во Франции с 2001 года, пишет Deutsche Welle.

Французская полиция находится под давлением с начала протестов «желтых жилетов» в ноябре 2018 года. Почти с самого начала эти протестные акции сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма. По данным радиостанции Franceinfo, с начала этого года было зафиксировано 50 случаев суицида служащих полиции.

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил о том, что понимает беспокойство полицейских. Он пообещал увеличение бюджета правоохранительных органов на пять процентов в будущем году и увеличение штата полиции на 1400 рабочих мест.