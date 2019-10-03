В Париже тысячи полицейских вышли на акции протеста
3 октября 2019 - 17:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Тысячи сотрудников французской полиции вышли вечером 2 октября на улицы Парижа, протестуя против низких зарплат, переработок и увеличения количества суицидов в их рядах.
Поддержать акцию «Марш ярости» с требованием улучшения условий труда на востоке столицы Франции призвали сразу несколько профсоюзов. По данным организаторов, в шествии приняли участие около 27 тысяч полицейских. Это первая массовая протестная мобилизация полицейских во Франции с 2001 года, пишет Deutsche Welle.
Французская полиция находится под давлением с начала протестов «желтых жилетов» в ноябре 2018 года. Почти с самого начала эти протестные акции сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма. По данным радиостанции Franceinfo, с начала этого года было зафиксировано 50 случаев суицида служащих полиции.
Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил о том, что понимает беспокойство полицейских. Он пообещал увеличение бюджета правоохранительных органов на пять процентов в будущем году и увеличение штата полиции на 1400 рабочих мест.
Самое значимое
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
Последние новости
Президент Арцаха наградил отразивших диверсию ВС Азербайджана и сбивших БПЛА военнослужащих Четверо военнослужащих, предотвративших продвижение диверсионно-разведывательной группы ВС Азербайджана, сбивших беспилотник противника, 3 октября встретились с президентом Республики Арцах
Samsung прекращает производство смартфонов в Китае Такое решение принято из-за усиления конкуренции с местными производителями смартфонов, а также экономического спада в Китае.
Президент РА - конгрессмену США: Буду рад видеть в Армении крупные американские компании Саркисян подчеркнул важность очередного визита в Армению конгрессмена США и его многолетнюю деятельность во благо армян. «Вы хороший друг Армении», - отметил он.
ВС Азербайджана ранили водителя трактора в армянском Тавуше Водитель получил ранение в живот, он доставлен в больницу.