Нападение на штаб-квартиру полиции в Париже: Четверо погибших

PanARMENIAN.Net - Вооруженный ножом мужчина днем 3 октября напал на полицейских в префектуре полиции Парижа. В результате нападения погибли четыре человека. Нападавший был ликвидирован, вместе с ним число погибших достигло пяти.

Инцидент произошел в разведывательном управлении префектуры полиции Парижа около 13:00 по местному времени, пишут «Ведомости» со ссылкой на телеканал BFM TV.

По предварительным данным, нападавший сам был сотрудником префектуры, его застрелил один из полицейских. В качестве оружия мужчина использовал керамический нож. О мотивах преступника пока ничего не сообщается.

Район, в котором произошел инцидент, был оцеплен полицией. В префектуру приехали министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, госсекретарь МВД Лоран Нуньес и прокурор Парижа.