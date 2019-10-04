В результате стрельбы ВС Азербайджана убит армянский военнослужащий

PanARMENIAN.Net - 3 октября вследствие огня со стороны ВС Азербайджана в армянском Тавуше погиб военнослужащий контрактной службы ВС РА Мушег Жирайрович Абовян. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Эти провокации азербайджанской стороны не останутся безответными», - написал он.

Ованнисян принес соболезнования родным и членам семьи Мушега Абовяна и отметил, что этот инцидент не связан с получившим 2 октября ранение военным.