В результате стрельбы ВС Азербайджана убит армянский военнослужащий
4 октября 2019 - 10:39 AMT
PanARMENIAN.Net - 3 октября вследствие огня со стороны ВС Азербайджана в армянском Тавуше погиб военнослужащий контрактной службы ВС РА Мушег Жирайрович Абовян. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.
«Эти провокации азербайджанской стороны не останутся безответными», - написал он.
Ованнисян принес соболезнования родным и членам семьи Мушега Абовяна и отметил, что этот инцидент не связан с получившим 2 октября ранение военным.
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