// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В результате стрельбы ВС Азербайджана убит армянский военнослужащий

В результате стрельбы ВС Азербайджана убит армянский военнослужащий
4 октября 2019 - 10:39 AMT

PanARMENIAN.Net - 3 октября вследствие огня со стороны ВС Азербайджана в армянском Тавуше погиб военнослужащий контрактной службы ВС РА Мушег Жирайрович Абовян. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Эти провокации азербайджанской стороны не останутся безответными», - написал он.

Ованнисян принес соболезнования родным и членам семьи Мушега Абовяна и отметил, что этот инцидент не связан с получившим 2 октября ранение военным.

Ссылки по теме:
Запись Арцруна Ованнисяна в Facebook
 Самое значимое
Обнаружено тело экс-главы полиции Армении: Он занимал пост во время событий 1 марта 2008-гоОбнаружено тело экс-главы полиции Армении: Он занимал пост во время событий 1 марта 2008-го
Следственным управлением СК Армении по Котайкской области ведется следствие для выяснения обстоятельств смерти Арутюняна.
Доклад: Армения не выполнила приоритетные рекомендации ЕКРНДоклад: Армения не выполнила приоритетные рекомендации ЕКРН
В своем докладе 2016 года ЕКРН рекомендовала властям Армении привести в норму уголовное законодательство в соответствие с общеполитической рекомендацией ЕКРН № 7.
«Золотая лихорадка» в Армении: Почему накалились страсти вокруг Амулсарского рудника«Золотая лихорадка» в Армении: Почему накалились страсти вокруг Амулсарского рудника
По мнению ряда ведущих экологических организаций Армении, эксплуатация рудника приведет к неоправданным экологическим рискам
Пашинян одобрил эксплуатацию Амулсарского месторожденияПашинян одобрил эксплуатацию Амулсарского месторождения
По его словам, у правительства имеется четкая информация о том, что рудник не вредит окружающей среде.
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
Армянским студентам могут дать возможность платить за учебу подоходным налогом
Пашинян ходит по домам в Джермуке: Спрашивает мнение людей об Амулсарском руднике
Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны
ГУГА Армении: «Победа» не приостановит рейсы в Гюмри
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Открывается прямой рейс Ереван - Нижний Новгород Из Нижнего Новгорода самолет будет вылетать в 16:05 по местному времени. Из Еревана – в 13:15 местного времени. Полеты будут осуществляться на самолетах Embraer 190.
Волна протестов в Ираке: Десятки погибших, сотни пострадавших Не менее 20 человек погибли, сотни получили ранения в ходе разгона протестующих силами безопасности.
В Гонконге участникам акций протеста запретили скрывать лица Запрет необходим в целях восстановления порядка в городе, заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лам.
Apple увеличила производство iPhone 11 из-за большого спроса «Эта осень оказалась более загруженной, чем мы предполагали. Раньше Apple была достаточно консервативна относительно заказов», – отметил собеседник издания, знакомый с ситуацией.