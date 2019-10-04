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Дрон с флагом Арцаха прервал матч «Дюделанж» – «Карабах» (видео)

Дрон с флагом Арцаха прервал матч «Дюделанж» – «Карабах»
  4 октября 2019 - 11:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Матч 2-го тура Лиги Европы «Дюделанж» – «Карабах» был приостановлен после 30-й минуты матча.

Судья прервал матч после того, как на поле вылетел дрон с флагом Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), пишет Sports.ru.

Футболисты клуба из Азербайджана пытались сбить дрон мячом, началась потасовка. В результате команды покинули поле, но спустя некоторое время игра возобновилась.

Акцию организовало армянское фан-движение First Armenian Front (FAF).

«Дюделанж» принес свои извинения азербайджанским футболистам за инцидент.

Ссылки по теме:
Goal.com. Drone stops Europa League match between Dudelange and Qarabag
Sports.ru: Дрон с флагом Нагорно-Карабахской Республики привел к остановке матча «Дюделанж» – «Карабах»
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