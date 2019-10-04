Дрон с флагом Арцаха прервал матч «Дюделанж» – «Карабах» (видео)
4 октября 2019 - 11:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Матч 2-го тура Лиги Европы «Дюделанж» – «Карабах» был приостановлен после 30-й минуты матча.
Судья прервал матч после того, как на поле вылетел дрон с флагом Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), пишет Sports.ru.
Футболисты клуба из Азербайджана пытались сбить дрон мячом, началась потасовка. В результате команды покинули поле, но спустя некоторое время игра возобновилась.
Акцию организовало армянское фан-движение First Armenian Front (FAF).
«Дюделанж» принес свои извинения азербайджанским футболистам за инцидент.
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