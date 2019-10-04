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В Армении произошло землетрясение

В Армении произошло землетрясение
4 октября 2019 - 10:33 AMT

PanARMENIAN.Net - 4 октября в 07:05 по местному времени (в 03:05 по Гринвичу), сейсмической сетью Службы сейсмической защиты министерства по чрезвычайным ситуациям Армении было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2.8 в 5 км к северо-востоку от села Ашоцк (Ширакская область Армении). Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Сила подземных толчков в эпицентре составила 3-4 балла.

Землетрясение силой в 3 балла ощущалось в селе Ашоцк.

Географические координаты эпицентра – 40.04° северной широты и 43.92° восточной долготы. Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

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