Трамп призвал Китай начать расследование против Байдена
4 октября 2019 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Китай должен начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
Трамп отметил, что еще не обращался напрямую к председателю КНР Си Цзиньпину с этим вопросом. «Конечно, мы об этом можем начать думать», – добавил он, пишут «Ведомости» со ссылкой на Associated Press.
В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследования против Байдена, который считается его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США. Белый дом опубликовал расшифровку этого разговора. Трамп в нем действительно упоминал Байдена, и Зеленский пообещал, что новый генпрокурор Украины, назначенный им, изучит эту ситуацию.
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступила с заявлением о начале формальной процедуры импичмента Трампа. Она заявила, что его поведение во время переговоров с Зеленским является нарушением конституционных обязанностей американского президента.
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