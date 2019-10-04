Алиев - в Сочи: «Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак, карабахского народа не существует»
4 октября 2019 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на Валдайском форуме в Сочии заявил, что «Карабах - это Азербайджан». Таким образом он ответил на недавнее заяление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что «Карабах - это Армения».
«Хотел бы коснуться вызывающего удивление заявления премьер-министра Армении, почти дословно: Карабах – часть Армении и точка... Армения сама не признает это незаконное образование. Карабах является исконной азербайджанской землей. Так что, Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак», - заявил Алиев, пишет «Интерфакс-Азербайджан».
Он также коснулся заявления Пашиняна о приемлемости урегулирования конфликта с учетом интересов народа Нагорного Карабаха, Армении и Азербайджана.
«Премьер Армении часто говорит, что решение конфликта должно быть приемлемо народу Азербайджана, народу Армении и народу Нагорного Карабаха. Так вот, должен сказать, что понятие народ Нагорного Карабаха не существует. Есть население Нагорного Карабаха, которое до конфликта состояло из азербайджанского и армянского населения, обладающего равными правами»,- заявил президент Азербайджана.
«Что касается того, какое решение приемлемо для Азербайджана, то оно заключается в восстановлении территориальной целостности, признанной всем миром, возврате беженцев и вынужденных переселенцев на свои исконные земли, в том числе и в Нагорный Карабах. Это соответствует резолюциям Совбеза ООН и Хельсинскому заключительному акту»,- добавил Алиев.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на сессии по российской политике на Ближнем Востоке Международного дискуссионного клуба «Валдай» коснулся заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что «Карабах - это Армения».
«Стороны делают достаточно серьезные заявления, в том числе звучали слова о том, что Карабах - это Армения, также как из Тираны премьер-министр Албании Э.Рама заявлял, что Косово – это Албания», - отметил министр. Он заявил, что это, конечно, не помогает создавать атмосферу для возобновления политического процесса.
Самое значимое
По его словам, в последнее время ситуация на линии соприкосновения в Карабахе достаточно спокойная, инцидентов мало, они не очень крупные.
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